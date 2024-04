video suggerito

Calci e pugni allo zio anziano, nipote gli rompe il naso con una testata: "Era sempre ubriaco" L'uomo, che è stato rinviato a giudizio e dovrà affrontare un processo, è stato allontanato dalla casa familiare. Lo zio era terrorizzato dal nipote, che lo picchiava giornalmente e lo minacciava di morte.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Rendeva la vita impossibile a tutta la famiglia ma soprattutto allo zio, oggetto dei suoi soprusi e delle sue angherie. Un uomo di 54 anni di Formia è stato raggiunto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. Da quanto emerso dalle indagini affidate agli agenti della Polizia di Stato, il 54enne aveva preso di mira lo zio, un uomo anziano con cui condivideva la stessa abitazione, minacciandolo di morte e picchiandolo. Le violenze sono andate avanti per ben quattro anni, fino a che la vittima non ha deciso di denunciare il suo aguzzino.

A quanto si apprende, il 54enne aveva seri problemi di dipendenza da alcol. Spesso ubriaco, minacciava tutta la sua famiglia, compreso lo zio, al quale diverse volte ha detto che lo avrebbe ucciso. Non solo. L'uomo veniva aggredito spesso con schiaffi, pugni, testate, calci, così forti da provocargli traumi e ferite molto ferie. Una volta, con una testata violentissima, il 54enne ha rotto il naso all'anziano, che era completamente soggiogato. Soprattutto a livello psicologico: l'uomo era così impaurito dal nipote, che non osava dirgli nulla per timore di innescare una sua reazione violenta.

Sul caso hanno indagato gli agenti della Polizia di Stato. Una volta compiuti gli accertamenti e acquisito prove a suo carico, lo hanno accusato di maltrattamenti in famiglia. Non potrà più avvicinarsi alla casa di famiglia né contattare in alcun modo la vittima. Rinviato a giudizio, dovrà adesso affrontare il processo.