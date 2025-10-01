Pastore scompare da Mazzano Romano, si cerca il 65enne Roberto Liotti: “Aiutateci ha bisogno di aiuto”

Roberto Liotti ha 65 anni ed è scomparso da Mazzano Romano, a pochi passi dalla capitale. A far scattare l’allarme la famiglia dell’uomo che ha sporto denuncia dopo la scomparsa.

Roberto Liotti, scomparso da Mazzano Romano.

Roberto Liotti è scomparso nel nulla il 15 settembre scorso da Mazzano Romano, comune in provincia di Roma attraversato dal fiume Treja, a nord della capitale. A far scattare l'allarme i parenti dell'uomo non appena sparito. "Ha bisogno di aiuto", hanno fatto sapere al momento della scomparsa da Penelope Lazio Odv.

Come era vestito e come appare fisicamente

Non sono molte le informazioni che sono state diffuse su Roberto. Sappiamo che viveva a Mazzano Romano, nella città metropolitana di Roma e che ha 65 anni. È alto un metro e settantasette centimetri, pesa 70 chili circa. Come si vede dalla foto, ha un naso pronunciato e gli occhi gradi che sono di colore verde. I capelli, invece, sono corti e brizzolati. Dello stesso colore è la barba.

Chi è il 65enne scomparso da Mazzano Romano

Le informazioni sul sessantacinquenne scomparso non sono molte. Ne conosciamo nome, cognome ed età. Sappiamo dove viveva e che proprio a Mazzano Romano, da una decina di anni circa, lavorava come pastore. Sulla sua vita, invece, si sa molto poco e non si hanno foto recenti. Rispetto a quella diffusa da Penelope Lazio ODV, in apertura, l'uomo potrebbe apparire leggermente invecchiato.

"Ha bisogno di aiuto", si legge nell'appello diffuso dai familiari del sessantacinquenne. L'appello dell'associazione che si occupa di aiutare nella ricerca delle persone scomparse resta sempre lo stesso: "Chiunque abbia informazioni sull'uomo scomparso o crede di averlo avvistato può mettersi in contatto con Pronto Penelope per info e segnalazioni al numero 339 6514799 oppure chiamare il numero unico per emergenze 112″. Le zone da attenzionare, nel caso di scomparsa del sessantacinquenne, sono il comune di Mazzano Romano e le zone limitrofe.