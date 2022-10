Morta a 23 anni in un incidente a Ostia: forse il conducente drogato non si è fermato al rosso L’ipotesi è che il conducente drogato dell’auto che ha travolto la moto sulla quale viaggiava la 23enne morta è che non si sia fermato al semaforo rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Gli investigatori che indagano sulla morte di Kathrin Anne stanno facendo degli accertamenti per verificare se il conducente dell'auto che l'ha investita e uccisa sia passato all'incrocio con il semaforo rosso. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti tra lungomare Caio Duilio e piazza Sirio, per passare al vaglio i filmati che immortalano l'incidente.

Nel frattempo attendono di parlare con l'automobilista quarantenne sotto l'effetto di droga, che era alla guida della Nissan Pulsar, che ha travolto la moto sulla quale la giovane viaggiava come passeggera. L'uomo, residente a Roma e con precedenti penali dopo i test tossicologici che hanno dato esito positivo, è stato arresto per omicidio e lesioni stradali, aggravati dall’assunzione di sostanze stupefacenti e si trova ai domiciliari.

L'incidente tra auto e moto a Ostia

L'incidente in cui è morta la studentessa ventitreenne si è verificato nella serata di domenica 16 ottobre intorno alle ore 19. Kathrin, che si era trasferita a Roma da un po' di tempo e abitava con alcune ragazze, era sulla Honda NC 700 guidata da un coetaneo, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è scontrata contro la macchina. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stata proprio la giorvane. Soccorsa e trasportata in ambulanza con codice rosso all'ospedale G.B. Grassi di Ostia, è deceduta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso a causa delle gravi ferite e traumi riportati, nonostante il tentativo dei medici di salvarle la vita.

Anche il ventunenne che era con lei ha avuto bisogno di cure mediche, ma da quanto si apprende non è grave. È stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in codice giallo, i medici gli hanno trovato fratture in diverse parti del corpo. A finire in ospedale sono stati anche i due figli piccoli dell'automobilista e sua moglie, tutti e tre feriti in modo lieve. ieri notte un altro incidente a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, dove un trentenne è stato travolto da un'automobile tra via Prenestina e Tor Bella Monaca.