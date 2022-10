Incidente a Ostia: morta una ragazza di 24 anni in uno scontro tra auto e moto Tragedia sul lungotevere Caio Duilio a Ostia, dove una ragazza di 24 anni è morta in un incidente nel quale si sono scontrate una moto e un’auto. Ferito il conducente del veicolo a due ruote.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una ragazza di ventiquattro anni è morta in un incidente stradale a Ostia, sul lungomare Caio Duilio. Il sinistro si è verificato nella sarata di ieri, domenica 16 ottobre. A scontrarsi intorno alle ore 19 sono state una moto e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Secondo le informazioni apprese la moto Honda NC 700 stava transitando sul lungomare quando è avvenuto il violento impatto con la macchina Nissan all'altezza di via dei Palischermi. Alla guida del veicolo a due ruote c'era una ragazzo di ventuno anni, che è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio a Roma. Le sue condizioni di salute da quanto si apprende non desterebbero preoccupazione.

Ad avere la peggio è stata la ventiquattrenne, che viaggiava come passeggera dietro di lui. Le conseguenze sono state gravi: arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Le condizioni di salute della giovane sono parse fin da subito critiche. È stata presa in carico e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Giovan Battista Grassi. Arrivata nel nosocomio lidense la paziente è deceduta poco dopo, a nulla sono servite le cure dei medici, che hanno fatto il possibile nel tentativo di salvarle la vita.

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del X Gruppo Mare, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da verificare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. Il tratto di lungomare interessato nel sinistro è stato chiuso temporaneamnete per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire gli accertamenti delle forze dell'ordine in sicurezza. Terminate le verifiche la circolazione stradale è tornata alla normalità.