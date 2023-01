Meteo Roma e Lazio lunedì 9 gennaio 2023: allerta per temporali e vento Oggi lunedì 9 gennaio 2023 il maltempo torna sulla regione Lazio: pioggia su tutte le province, con allerta gialla maltempo. Temperature fra 6 e 15 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

La seconda settimana del 2023 si apre con una nuova allerta meteo per temporali forti e vento di burrasca ai quali si aggiunge, nel corso della giornata, anche un'intensa attività elettrica. Le temperature restano piuttosto miti con una minima, registrata a Rieti, di 6 gradi e una massima di 16 gradi a Latina e Roma.

Maltempo sulla capitale: previsioni meteo lunedì 9 gennaio

Previsto maltempo anche a Roma per lunedì 9 gennaio 2023. Sulla capitale il cielo è coperto e grigio per tutta la giornata, con piogge isolate. Nel corso della mattinata, però, attesi temporali e schiarite, mentre martedì 10 sembra tornare il sereno. Le temperature per questa giornata oscillano fra i 9 e i 15 gradi centigradi.

Allerta gialla sulla regione Lazio: tutte le zone colpite dai temporali

Come specificato nel bollettino inviato dalla Protezione Civile, tutti i territori regionali sono colpiti dal maltempo, in particolare la zona appenninica e quella del litorale, dove non si escludono mareggiate sulle coste più esposte.

A Rieti, dove le temperature previste sono fra i 6 e gli 11 gradi, si attende pioggia per tutto il giorno. Stessa situazione an che a Viterbo, dove le temperature attese sono maggiori di un grado, con 7 di minima e 12 di massima.

Anche nelle province più a sud il cielo appare grigio e piovoso allo stesso modo. A Frosinone, però, le temperature sono comprese fra gli 8 gradi di minima e i 14 di massima, mentre a Latina fra i 10 e i 16.