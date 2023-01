Allerta meteo gialla nel Lazio lunedì 9 gennaio 2023: temporali e vento forti Allerta meteo di colore giallo anche su Roma e sul Lazio per lunedì 9 gennaio 2023: temporali, venti e intensa attività elettrica. A rischio litorale e zona appenninica.

A cura di Beatrice Tominic

Torna la pioggia nell'intera regione Lazio: dalle prime ore di domani, lunedì 9 gennaio, la Protezione Civile ha proclamato allerta meteo di colore giallo per temporali e vento, con forte attività elettrica. L'allerta è prevista anche per le successive 18-24 ore.

L’allerta meteo gialla del 9 gennaio.

Maltempo da stanotte sulla regione Lazio

Come mostra la cartina, allegata al bollettino della Protezione Civile che illustra il maltempo che colpirà fra poche ore la regione Lazio, tutti i territori sono esposti al rischio di ordinaria criticità idrogeologica per temporali. Dalle prime ore di lunedì 9 gennaio e per le successive 18-24, sulla regione Lazio sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui versanti tirrenici delle aree montuose.

Come viene specificate nel medesimo avviso, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sempre dalle prime ore di domani, infatti, si prevedono venti forti o di burrasca, specie sui crinali appenninici. Questi venti, però, tendono a ruotare da ovest/nord-ovest in mattinata: non si escludono mareggiate sulle coste esposte.

Allerta meteo sulla capitale

Nonostante le zone più colpite siano, come spesso accade, quelle appenniniche e quelle opposte, dell'intero litorale laziale, anche nei territori interni ma non montuosi della regione sono previsti temporali e venti forti, con intensa attività elettrica. Non è esclusa neppure la capitale, dove le temperature restano comprese fra i 10 e i 15 gradi.

Come specificato dal Centro Funzionale Regionale, la Sala Operativa Permanente ha invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza: per eventuali emergenze, la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile.