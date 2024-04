video suggerito

Allerta maltempo nel pomeriggio di Pasquetta, attesi temporali a Roma nel Lazio L’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla valida dal pomeriggio di oggi, giorno di Pasquetta, e per le successive sei ore. In particolare, si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale” a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Allerta maltempo nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 aprile 2024, giorno di Pasquetta. Attesi temporali a Roma e nel Lazio. Per questo l'Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla valida dal pomeriggio di oggi e per le successive sei ore. In particolare, si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati". L'allerta è valida in tutte le province del Lazio, da Viterbo a Rieti, da Frosinone a Roma e a Latina.

Nella giornata di domani, martedì 2 aprile, possibili isolati rovesci in tutte le province del Lazio, esclusa quella di Viterbo.

A Roma previsti temporali nella giornata di oggi, 1 aprile, soprattutto tra le 17 e le 19, poi è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. Nella giornata di domani, tornerà il bel tempo su tutto il Lazio ma, come ricorda la Protezione Civile, attenzione a qualche isolato rovescio.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, "si prevede infatti l'arrivo di una fase più soleggiata e calda che interesserà stavolta l'intero territorio nazionale. Dopo gli ultimi rovesci e temporali che comprometteranno almeno in parte la Pasquetta, già da Martedì 2 Aprile ci sarà spazio per l'estensione di un'area di alta pressione di origine africana, la quale assumerà un ruolo sempre più dominante nel corso della settimana, su tutto il Paese".

Previsto il passaggio di una piccola perturbazione nel corso di mercoledì 3 aprile, ma successivamente il bel tempo si stabilirà su tutta Italia e avrà inizio un periodo dii stabilità atmosferica che porterà a un aumento generalizzato delle temperature.