Allerta gialla maltempo a Roma e nel Lazio lunedì 22 luglio 2024: temporali, ma il caldo continua

A cura di Beatrice Tominic

Torna la pioggia nella Regione Lazio, ma non spazza via il caldo delle ultime settimane. Afa e caldo torrido continuano a Roma e nel Lazio, ma nella giornata di lunedì 22 luglio 2024, si aggiungono anche piogge e temporali. Precipitazioni forti e diffusi, tanto che la Regione Lazio, con la sua Direzione emergenza, la protezione civile e il numero di emergenza unico NUE 112, ha emesso un avviso di allerta di colore giallo da domani mattina, lunedì 22 luglio 2024 e per le successive 9-12 ore.

Allerta maltempo di colore giallo, ma nessun abbassamento di temperature: le previsioni

L'avviso, diffuso dagli uffici della Regione Lazio, passa in rassegna i fenomeni meteorologici che caratterizzano la giornata di domani. Sono previste, come si legge nel bollettino, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sulle zone meridionali e orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".

Piogge e temporali la fanno da padrone in quasi tutta la regione, ma non aiutano in un calo delle temperature che restano comprese fra le minime di 22 gradi e le massime di 35 gradi.

Maltempo sul Lazio: le zone più colpite

Come anticipato, le zone maggiormente interessate, sono quelle "meridionali e orientali". In particolare, come mostra anche la cartina sottostante, esclusi dall'allerta gialla sono i bacini costieri del nord e il bacino medio del Tevere, dove, però, non si escludono possibili isolati rovesci. Le aree nella morsa di questo peggioramento di meteo, invece, sono quelle dell'Appennino di Rieti, i bacini di Roma, l'Aniene, i bacini costieri del Sud e il bacino del Liri.

Bollettino allerta gialla a Roma e nel Lazio.