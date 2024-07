video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 3 luglio: pioggia e temporali Piogge e temporali sono attesi nella giornata di oggi, mercoledì 3 luglio. La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, sarà purtroppo segnata dal maltempo. Sul Lazio sono attesi piogge e temporali, che colpiranno molte zone della regione soprattutto nel pomeriggio. La Protezione Civile, infatti, ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo per tutta la giornata, avvertendo dei possibili disagi che la popolazione potrebbe trovarsi avanti nelle prossime ore.

In generale le temperature saranno più basse rispetto ai giorni scorsi, con il termometro che difficilmente supererà i ventotto gradi. I temporali sono attesi sul Lazio soprattutto nel pomeriggio, mentre la mattina il cielo dovrebbe essere abbastanza sereno e il clima mite. Nei prossimi giorni, invece, il clima dovrebbe tornare sereno, con temperature alte e assenza di piogge. I termometri continueranno a salire, andando ben oltre i trenta gradi dei giorni passati.

In particolare, a Roma sono attesi dai diciotto ai ventinove gradi, con piogge che cadranno tra le 14 e le 17 del pomeriggio. Il cielo sarà nuvoloso, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati. A Frosinone, invece, si attendono temporali sempre nel pomeriggio, dalle 14 circa fino alle 17, mentre il termometro oscillerà tra diciannove e ventisei gradi. A Latina, invece, per adesso non sembra che cadranno piogge. Il cielo sarà nuvoloso ma, almeno per il momento, non dovrebbero esserci temporali come nelle altre province della regione. A Rieti temperature tra quindici e ventisei gradi, con temporali nel pomeriggio, dalle 17 alle 20 di sera. A Viterbo stessa cosa, con temperature tra quindici e ventotto gradi, e temporali attesi per le 20.