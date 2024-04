video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 24 aprile: drastico calo delle temperature, arriva il freddo invernale Freddo e rovesci oggi, mercoledì 24 aprile, nel Lazio. La Protezione Civile ha diramato un allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Colpo di coda dell'inverno: su tutto il Lazio oggi, mercoledì 24 aprile, arriverà un freddo degno dei mesi di dicembre e gennaio. In molte zone della regione le temperature scenderanno sotto i dieci gradi, con le minime che si avvicineranno anche allo zero. Pioggia, freddo e vento saranno le caratteristiche principali di questa giornata, a causa di un vortice freddo causato dai venti che arrivano dalle terre artiche. La situazione cambierà in modo repentino a partire dal fine settimana: basti pensare che la giornata di domenica sono previsti venticinque gradi per capire quanto è ballerino il meteo questo periodo su tutta l'Italia.

Per quanto riguarda la situazione delle singole province, a Roma la massima non andrà oltre i dodici gradi, mentre la minima si fermerà a dieci gradi. Sono attese piogge soprattutto in mattinata, mentre nel pomeriggio dovrebbe tornare il sereno. Temperature più rigide a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra sei e undici gradi, con le piogge che cadranno abbondanti per tutta la giornata. Anche a Latina le temperature saranno comprese tra otto e dodici gradi, con piogge dalla mattina fino alle 20 di sera. Drastico calo delle temperature a Rieti, con la minima a quattro gradi e la massima a otto gradi, e piogge che cadranno tutto il giorno, così come a Viterbo, con temperature tra quattro e nove gradi e pioggia tutto il giorno.

E sempre per oggi la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali nel Lazio. L'emergenza durerà per le prossime 18 – 24 ore, con conseguenti rischi di disagi per la popolazione.