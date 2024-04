video suggerito

Maltempo a Roma e nel Lazio, allerta di colore giallo domani mercoledì 24 aprile: le zone a rischio Allerta gialla a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 24 aprile 2024: temporali e piogge, ecco le zone più a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pioggia e temporali: un'altra giornata di maltempo colpisce Roma e la regione Lazio domani, mercoledì 24 aprile 2024. A comunicarlo, il dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori tirrenici e di primo entroterra, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Scopriamo le zone più a rischio.

Quando parte l'allerta gialla

Sono molte le zone a rischio per l'allerta di colore giallo nel Lazio nella giornata di domani, mercoledì 24 aprile 2024. Secondo le previsioni, non si tratta di allerta idrogeologica per temporali e criticità idraulica, ma di criticità idrogeologica. Lo stato di allerta gialla inizia alle prime ore di domani, mercoledì 24 aprile 2024 e dura per le successive 18-24 ore.

L'allerta di colore giallo a Roma e nel Lazio domani, mercoledì 24 aprile 2024.

Ad emettere l'allerta sono stati la direzione di emergenza, gli operatori della protezione civile della regione Lazio e il numero di emergenza unico 112, in prima linea qualora dovessero palesarsi difficoltà.

Le zone più a rischio

Per quanto riguarda questa allerta di colore giallo, non ci sono zone più a rischio rispetto ad altre. le precipitazioni sono attese in egual modo in tutto il territorio regionale. Dai bacini costieri del nord al bacino medio Tevere, dall'Appennino di Rieti ai bacini di Roma, dall'Aniene ai bacini costieri del sud fino a quello del Liri. Da nord a sud tutta la regione è a rischio: in caso di complicazioni o di particolari difficoltà ed emergenze, l'invito è quello a rivolgersi, come sempre, al numero di emergenza unico 112 per segnalazioni e richieste di intervento.