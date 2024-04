video suggerito

Maltempo, allerta gialla a Roma e nel Lazio nel pomeriggio di giovedì 18 aprile 2024: attesi temporali Piogge sparsi e temporali nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile 2024 a Roma e nel Lazio: proclamata allerta maltempo di colore giallo in tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Temporali e piogge nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 aprile 2024, così forti da proclamare l'allerta gialla. A comunicare lo stato di allerta nella regione, l'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio. Il maltempo è previsto a partire da oggi, giovedì 18 aprile 2024, nel primo pomeriggio e per le successive 6-8 ore. Ecco quali sono le zone più a rischio.

Cosa prevede l'allerta gialla nel Lazio

Non solo nuvole e cielo coperto: come comunicato dall'avviso dell'Agenzia Regionale di Protezione civile, sono in arrivo perturbazioni a Roma. In particolare, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Le zone più a rischio per il maltempo

Come riporta la cartina diffusa dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, alcune zone sono più colpite di altre dalle precipitazioni e, quindi, possono essere considerate più a rischio rispetto alle altre, che restano di colore verde. Attenzione però: questo non vuol dire che sono scongiurati temporali e piogge ma che non ci troviamo di fronte ad una possibile allerta o criticità idrogeologica per temporali.

L'allerta gialla di giovedì 18 aprile 2024 a Roma e nel Lazio.

Nel particolare l'allerta gialla riguarda le zone nord e quelle che si trovano nei settori appenninici. Allerta meteo di colore giallo riguarda, di conseguenza, la zona A dei bacini costieri del nord; la zona B con il bacino medio Tevere; la zona C con l'Appennino di Rieti; la zona e con l'Aniene e la zona G, del bacino del Liri, che attraversano in maniera approssimativa tutte le province della regione.