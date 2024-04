video suggerito

Allerta meteo gialla nel Lazio: continua l’ondata di maltempo, previste piogge e temporali Ancora maltempo nel Lazio: da domani mattina, e per le successive 12 – 18 ore, sono previste piogge e temporali su tutta la regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Il temporale che sta colpando Roma nord visto dal quartiere Ostiense. Foto dal gruppo Facebook "Meteo Roma", di Claudio Veronese.

Ancora maltempo nel Lazio: la Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio hanno emesso un avviso di allerta meteo gialla per la mattina di domani, sabato 20 aprile, e per le successive 12 – 18 ore. Secondo quanto riportato nella nota, si prevedono "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali". Per quanto riguarda le temperature, la situazione sarà simile a quella che si è avuta già nei giorni scorsi, con minime molto basse e massime che arrivano anche a venti gradi.

A causare l'instabilità del meteo è un vortice d'aria fredda che staziona sull'Italia ormai da qualche giorno, e che ha causato non solo un abbassamento delle temperature, ma anche piogge e temporali (oltre a neve in alta quota). La situazione dovrebbe rimanere più o meno stabile fino alla fine della settimana. Poi le temperature torneranno ad aumentare e a raggiungere massime più consone alla stazione estiva piuttosto che a quella primaverile. I termometri torneranno a superare i venti gradi, e non dovrebbero verificarsi piogge.

Secondo quanto riportato dagli esperti del meteo.it, nelle prossime ore sul nostro Paese stazionerà un ciclone che porterà piogge sparse, bombe d'acqua e grandinate. Il vortice, che sta stazionando adesso sulle regioni centrali, si sta progressivamente spostando verso Sud, e si prevede che entro il fine settimana raggiungerà la Grecia. A partire da lunedì prossimo, invece, dovrebbe tornare il bel tempo, anche se non si esclude che possano esserci ritorni di maltempo con piogge e temporali anche nelle prossime settimane.