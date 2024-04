video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio mercoledì primo maggio: quali sono le zone a rischio Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio per domani, mercoledì primo maggio 2024. Pioggia e temporali diffusi nella regione, ecco le zone più a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un primo maggio all'insegna del maltempo è ciò che si prospetta per domani. Piogge e temporali sono attese in tutti i territori di Roma e nel Lazio tanto che la Direzione emergenza, con il nucleo della protezione civile e gli operatori del Nucleo di Emergenza unico Nue 112 della Regione Lazio hanno emesso un'allerta di colore giallo su tutti i territori regionali dalla prima mattina di domani, mercoledì primo maggio e per le successive 18-24 ore.

Quali sono le zone più a rischio

Come si vede anche nell'immagine della cartina in basso, non ci sono zone particolarmente colpite. Le previsioni attese sono le stesse in tutta la regione Lazio per allerta e criticità idrogeologica per temporali. Attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati specie sui settori settentrionali.

Tutte le zone rischiano i disagi, dalla zona A con i bacini costieri del nord alla B con il bacino del medio Tevere, dalla C con l'Appennino di Rieti alla D, nei bacini di Roma. E, ancora, la zona E dell'Aniene e la F, con i bacini costieri del sud fino al bacino del Liri.