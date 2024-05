video suggerito

Maltempo, allerta gialla per domani venerdì 3 maggio 2024 a Roma e nel Lazio: ecco le zone a rischio Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio anche domani, venerdì 3 maggio 2024: le piogge colpiscono l’intera regione, ecco dove sono attesi i disagi maggiori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

78 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua l'ondata di maltempo che nell'ultima settimana si è abbattuta a Roma e nel Lazio, anche nei giorni festivi del 25 aprile e del primo maggio. Piogge e temporali non sono destinati a terminare, come annunciato dal dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio. Piogge, rovesci e temporali continuano anche domani, venerdì 3 maggio 2024. Ed è stata proclamata una nuova allerta di colore giallo per il maltempo, per il terzo giorno consecutivo.

Quali sono le zone coinvolte dall'allerta gialla

Pioggia e cielo grigio sono attesi in tutta la regione Lazio. Ma dove si attendono i disagi peggiori? Secondo quanto riporta la cartina, nell'immagine sottostante, l'allerta gialla di oggi coinvolge tutte le zone della regione. Si tratta di un'allerta gialla dovuta per criticità idrogeologica per temporali.

Possono subire disagi per la pioggia e per i temporali tutte le zone della regione Lazio. Dalla zona A con i bacini costieri del nord alla B con il bacino del medio Tevere, dalla C con l'Appennino di Rieti alla D, nei bacini di Roma. E, ancora, la zona E dell'Aniene e la F, con i bacini costieri del sud fino al bacino del Liri: il maltempo colpisce l'intera regione, dai centri urbani alle campagne.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Ancora qualche nuvola, ma meno piogge e rovesci nel fine settimana. E, in alcuni casi e in alcuni territori, persino il sole. Così si apre questo nuovo mese, nel primo weekend di maggio. Un ritorno alla primavera? Ancora è troppo presto per dirlo. Secondo quanto riportato da Il Meteo.it, il prossimo mercoledì, 8 maggio, è destinata a tornare la pioggia, insieme a precipitazioni e temporali sparsi. Ma le temperature sembrano non subire nuovi cali. Almeno per ora.