Previsioni meteo venerdì 3 maggio 2024 a Roma e nel Lazio: allerta gialla, pioggia e temporali Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio in questo primo venerdì del mese, 3 maggio 2024. Ecco le previsioni meteo in questa nuova giornata di allerta gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un'altra giornata di allerta gialla è quella che si attende a Roma e nel Lazio in questo primo venerdì del mese, 3 maggio. Ancora pioggia e temporali si abbattono su tutti i territori della regione, compresi i centri urbani e la capitale. Le temperature restano stabili, comprese fra la minima di 8 gradi centigradi, attesa a Rieti e a Viterbo e la massima di 16 gradi, attesa a Latina e Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo la grande grandinata di ieri sera, segnalata da molti utenti sui social per la forza e la grandezza dei chicchi "come palline da tennis", il tempo non è destinato a migliorare sulla capitale. Come scrive Il Meteo. it, nella capitale sono attese piogge e schiarite, che si alterneranno per tutta la giornata. I temporali sono attesi soprattutto nella prima parte della giornata, dal primo pomeriggio, invece, il cielo inizia a schiarirsi, lasciando spazio soltanto per qualche nuvola passeggera. Il termometro oscilla fra i 13 e i 16 gradi.

Previsioni meteo di oggi nelle province

Come spesso accade, la minima di oggi si registra nella zona della Tuscia e nei settori appenninici: 8 gradi attesi a Viterbo e Rieti. Le massime, invece, sono rispettivamente di 15 e 12 gradi centigradi. Nel primo caso la pioggia caratterizza l'intera giornata fino al primo pomeriggio. Nel secondo, invece, piove fino a metà pomeriggio.

Temporali e attività elettrica intensa nelle province del sud, ma anche in questo caos è previsto un rasserenamento verso il pomeriggio. A Latina il termometro oscilla fra i 12 e i 16 gradi, mentre a Frosinone fra i 9 e i 15. Che stia arrivando una tregua dalla pioggia dopo una mattina turbolenta? Può darsi, ma il ritorno del maltempo è atteso già per la prossima settimana.