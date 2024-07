video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi venerdì 5 luglio 2024: sole e caldo Sole e caldo a Roma e nelle altre province della Regione Lazio: queste le previsioni meteo per venerdì 5 luglio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Sole e caldo. Ecco cosa prevede la giornata di oggi, venerdì 5 luglio 2024, secondo il meteo. Il termometro, in particolare, oscilla fra i 16 gradi di minima, nella Tuscia e nel Reatino e i 31 di massima, da attendere nei territori della capitale. Attenzione però: nella prossima settimana si attende l'aumento delle temperature che potrebbero superare anche i 35 gradi. Qualche nuvola fa capolino nel Reatino.

Che tempo fa oggi a Roma: sole e caldo

Così caldo che il termometro supera i 30 gradi centigradi. E arriva a 31. Queste le previsioni sulle temperature di oggi a Roma secondo Il Meteo.it. Il cielo è limpido e il sole brilla alto. Una giornata ideale per fare un tuffo al mare. Ma attenzione, soprattutto per i soggetti più fragili, ad esporsi nelle ore più calde: fra le 12 e le 15 si raggiunge il massimo picco di calore. Venti fra i deboli e i moderati e le precipitazioni sono totalmente assenti.

Il tempo sulle province

Non in tutta la regione brilla il sole. Secondo il noto sito di previsioni meteo, nel Reatino fanno la comparsa, anche in questo venerdì 5 luglio, le nuvole. Il cielo si ingrigisce soprattutto nella parte centrale della giornata, fra le 14 e le 20. Ma sembra che le precipitazioni siano assenti. Venti deboli, moderati soltanto a metà pomeriggio e temperature comprese fra la minima di 16 e la massima di 29. Minima intorno ai 16 gradi anche nel Viterbese dove, però, il cielo è più limpido e il sole brillante: nella Tuscia, però, si attendono anche 30 gradi di massima.

Leggi anche Che tempo farà a Roma oggi e domani: le previsioni meteo nel weekend del 29 e 30 giugno

Trenta gradi, con caldo forte percepito, anche a Frosinone, dove il termometro si muove fra i 17 e i 30 gradi con picco verso le 14. Qualche nuvola può fare capolino poco dopo. Ma si tratta soltanto di nuvole passeggere. Nessuna sorpresa o grigiore, invece, nei territori pontini: il sole resta alto nel cielo per l'intera giornata di oggi.