Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 10 maggio 2024: sole e nuvola Nuvole e sole nella giornata di oggi, venerdì 10 maggio 2024: queste le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio. Ecco che giornata ci aspetta.

A cura di Beatrice Tominic

Sole e nuvole sparse in questo venerdì 10 maggio 2024 a Roma e nel Lazio. Le province che si prospettano le più nuvolose sono quelle dei settori appenninici e sud, Rieti, Frosinone e Latina. Il termometro nella regione oscilla fra una minima di 10 gradi, attesa a Rieti e a Frosinone, mentre la massima è intorno ai 26 ed è attesa a Frosinone. Una tregua dalla pioggia degli ultimi giorni? Sembra di sì. Secondo le previsioni quello che ci attende potrebbe essere un fine settimana all'insegna del sole, con solo qualche nuvola a fare capolino.

Che tempo fa oggi a Roma

Temperature comprese fra i 15 e i 24 gradi oggi sulla capitale. Un tempo accogliente e mite che, secondo alcuni finalmente, ricorda la stagione primaverile in cui ci troviamo. Secondo quanto scrive Il Meteo.it nelle ultime previsioni per la giornata di oggi, il sole brilla alto nel cielo per tutto il giorno, dalla mattina fino a quando, nel corso della nottata, torna qualche nuvola.

Previsioni meteo nelle altre province

Soleggiato con qualche nuvola anche nelle altre province. Come anticipato le temperature minime della giornata di oggi sono attese a Rieti e Viterbo, dove il termometro non scende più in basso dei 10 gradi. Nei settori appenninici, però, il cielo è un po' nuvoloso in special modo nel pomeriggio, con venti deboli e moderati soltanto in mattinata. Nella Tuscia, invece, il sole splende tutto il giorno, con venti moderati per l'intera giornata. In entrambi i casi la temperatura massima è di 24 gradi.

Più nuvole, invece, nelle province del Lazio meridionale, dove nubi e cielo grigio si alternano per tutto il giorno ad un timido sole, soprattutto nella zona ciociara. A Frosinone il termometro si muove fra i 13 e i 26 gradi centigradi, a Latina fra i 14 e i 24.