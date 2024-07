Previsioni meteo Roma e Lazio 6 luglio: sole e caldo, grazie all’anticiclone delle Azzorre

video suggerito

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 6 luglio, registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. Sabato, la pressione si mantiene ancora stabile sulla regione, pertanto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime in ulteriore aumento, fino a 32 gradi di giorno, i valori notturni sono stazionari. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it infatti nonostante l'avanzata dell'anticiclone delle Azzorre, il weekend è influenzato dal transito di un doppio impulso temporalesco che concentrerà tuttavia i suoi effetti solamente su alcune aree del nostro Paese. Al Centro il quadro meterologico si mantiene stabile e soleggiato.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 6 luglio

Oggi, sabato 6 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Nel dettaglio il tempo è bello e le precipitazioni assenti per l'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 16 e massime di 32 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

La situazione è analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con il tempo che si mantiene bello e soleggiato per l'intero arco della giornata. Ci si attende sole e caldo su tutta la regione, mentre per quanto ridguarda le temperature abbiamo: tra 6 e 30 gradi a Frosinone, tra 18 e 28 gradi a Latina, tra 15 e 30 gradi a Rieti, tra 14 e 29 gradi a Viterbo.