Previsioni meteo Roma e Lazio 12 e 13 aprile: bel tempo e caldo sabato, da domenica pioggia Tempo bello, soleggiato e caldo sabato, cielo coperto e pioggia domenica sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 12 e 13 aprile.

A cura di Alessia Rabbai

Getty Images

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio il 12 e 13 aprile registrano tempo variabile. Come anticipa Il Meteo.it sabato è all'insegna del bel tempo e del sole, mentre a partire da domenica assistiamo ad un peggioramento, che prosegue la prossima settimana, la settimana di Pasqua. Sabato sul Lazio prevale l'alta pressione, con cielo sereno o poco nuvoloso. I valori notturni che non subiranno grosse variazioni. Domenica la pressione è in diminuzione. La giornata è caratterizzata cielo prevalentemente coperto su tutto il territorio e piogge. I valori notturni sono in aumento, soffiano venti di Scirocco e il mare è mosso.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 12 aprile

Sabato 12 aprile le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello con nubi sparse. Nel dettaglio al mattino abbiamo cielo poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, con nubi sparse nel pomeriggio e di sera. Sul fronte delle temperature abbiamo valori compresi tra 7 e 20 gradi, vento che soffia da debole a moderato. Nel Lazio si registrano nubi sparse su Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Tra 6 e 20 gradi a Frosinone, tra 9 e 20 gradi a Latina, tra 4 e 20 gradi a Rieti e a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 13 aprile

Domenica 13 aprile le previsioni del meteo nel Lazio registrano cielo coperto e possibili piogge. A Roma il cielo è coperto di notte e nell'intero arco della giornata con pioggia debole al mattino e nel pomeriggio. Le temperature oscillano tra minime di 13 e massime di 15 gradi. Nel resto della regione il cielo è coperto su Frosinone e Latina, con pioggia debole su Rieti e pioggia su Viterbo. Per quanto riguarda le temperature abbiamo tra 11 e 15 gradi a Frosinone, tra 14 e 16 gradi a Latina, tra 11 e 13 gradi a Rieti, tra 11 e 12 gradi a Viterbo.