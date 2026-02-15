Mauro Gioacchini trovato morto nel Lago di Bolsena, l’imprenditore disperso in canoa: ipotesi incidente

Mauro Gioacchini

Mauro Gioacchini è stato ritrovato morto al Lago di Bolsena. Le ricerche dell'imprenditore sessantaseienne si sono concluse con il peggiore degli esiti. Come appreso da Fanpage.it l'ipotesi è che si sia trattato di un incidente. I soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita tra la vegetazione a riva, dopo un giorno e mezzo in cui non si avevano più sue notizie. Gioacchini è uscito in canoa nel pomeriggio di venerdì scorso e i suoi famigliari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Le speranze di trovarlo vivo si sono purtroppo infrante questa mattina, quando i vigili del fuoco e i carabinieri impegnati nelle ricerche hanno trovato il suo cadavere.

Ipotesi incidente

Terminate le verifiche sul posto con il medico legale per la constatazione del decesso, la salma sarà trasferita in obitorio a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'ipotesi è che si sia trattato di un drammatico incidente. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Montefiascone coordinati dalla Procura della Repubblica di Viterbo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le ricerche nel Lago di Bolsena

Le ricerche di Mauro Gioacchini sono partite sabato scorso 14 febbraio, dopo la denuncia di scomparsa della sua famiglia. I soccorritori si sono concentrati particolarmente nel Lago di Bolsena e nell'area circostante, cercandolo sia in acqua che a terra con l'aiuto di cani, droni e un elicottero, che ha sorvolato la zona. Si sono interrotte ieri sera intorno alle 20 e sono riprese questa mattina, concludendosi purtroppo in modo drammatico.