L’imprenditore Mauro Gioacchini disperso nel Lago di Bolsena, ricerche in corso

Mauro Gioacchini è disperso in canoa nel Lago di Bolsena in provincia di Viterbo. Dell'imprenditore sessantaseienne impegnato nel settore dell'edilizia stradale non si hanno più notizie dalla serata di venerdì scorso 12 febbraio. Questa mattina sono riprese le ricerche partite dalle ore successive alla sua scomparsa. I famigliari molto preoccupati non vedendolo tornare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lui hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine sabato pomeriggio. Sono giorni di apprensione, la speranza è che stia bene e che torni presto dai suoi cari.

L'imprenditore è uscito in canoa

Mauro Giacchini è residente a Grotte di Castro, dove vive con la sua famiglia. Dalle prime informazioni apprese pare che venerdì scorso fosse uscito in canoa nel Lago di Bolsena, senza più fare ritorno.

Le ricerche dell'imprenditore Mauro Gioacchini

Per il caso di Gioacchini è stata attivata l'unità di crisi della Prefettura di Viterbo e il protocollo per le persone scomparse. Nel Lago di Bolsena e nell'area circostante sono in corso le ricerche. Alle operazioni partecipano i vigili del fuoco e i carabinieri, con l'aiuto di cani, droni e un elicottero. I sommozzatori si sono immersi nel lago, i soccorritori battono il territorio alla ricerca di tracce che conducano a Gioacchini e si monitora il tutto dall'alto.

Le ricerche sono riprese questa mattina, interrotte intorno alle ore 20 di ieri a causa del buio. Ieri le condizioni meteo hanno reso difficili le ricerche, con l'allerta arancione nel Lazio, le forti piogge, temporali e grandinate che ci sono stati nel corso della notte e le precipitazioni che sono proseguite sabato. Oggi il meteo fa ben sperare che i soccorritori siano agevolati nelle ricerche. Al momento non risultano segnalazioni di avvistamento.