Martina Fabrotta scomparsa a 35 anni da Zagarolo, ricerche a Roma: “Potrebbe trovarsi in difficoltà” Penelope Lazio Odv ha lanciato l’appello dei famigliari di Martina Fabrotta, che è scomparsa da Zagarolo il 26 gennaio 2025. “Potrebbe trovarsi in difficiltà”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

Martina Fabrotta

Martina Fabrotta è scomparsa dal Comune di Zagarolo, in provincia di Roma. Della trentacinquenne non si hanno più notizie da domenica 26 gennaio 2025, quando la donna si è allontanata da casa e non è più tornata. I famigliari preoccupati per non vederla rientrare e per non riuscire a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

Hanno lanciato un appello anche attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Martina, potrebbe trovarsi in difficoltà". Da quanto si apprende la donna non ha portato con sé né il telefonino né i documenti.

L'identikit di Martina Fabrotta

Martina Fabrotta al momento della scomparsa aveva trentacinque anni. È alta 1.50/55 metri e pesa 50 chili, di corporatura piccola. Ha occhi scuri e capelli neri. Non è chiaro come fosse vestita il 26 gennaio scorso, data in cui se ne sono perse le tracce, ma solitamente indossa abiti larghi e scuri, occhiali da sole e scarpe da ginnastica. Come segni di riconoscimento ha diversi tatuaggi in varie parti del corpo e visibile sul viso un piercing sullo zigomo sinistro.

Martina potrebbe essersi spostata da Zagarolo e trovarsi a Roma. Da attenzionare sono le stazioni metro, dei pullman e dei treni. Chiunque l'abbia vista è pregato di segnalarlo immediatamente al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure al Numero attivo 24 ore su 24 di Pronto Penelope 339 6514799, anche in forma anonima e su Whats App.