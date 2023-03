Marco Giannangelo morto a 50 anni: era il titolare dello stabilimento Corsaro Beach a Ostia Era stato ricoverato d’urgenza tre giorni fa per una pancreatite all’ospedale San Camillo di Roma, dov’è morto oggi. Lascia la moglie Anna e i due figli Alessio, 18 anni, e Giulia, 15 anni.

A cura di Enrico Tata

È morto a 50 anni Marco Giannangelo, classe 1973. Era il titolare da anni del Corsaro Beach in lungomare Amerigo Vespucci 164, uno degli stabilimenti balneari più apprezzati e famosi a Ostia. Era stato ricoverato d'urgenza tre giorni fa per una pancreatite all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è morto oggi. Lascia la moglie Anna e i due figli Alessio, 18 anni, e Giulia, 15 anni.

I funerali di Marco Giannangelo martedì 28 marzo

I funerali dell'imprenditore balneare saranno celebrati alle 11 di martedì 28 marzo presso la chiesa di San Tommaso Apostolo all'Infernetto, X Municipio di Roma. Ha dichiarato la moglie al quotidiano locale Canale 10: "Lui era legatissimo al mare, ad Ostia, a noi familiari e al suo lavoro al Corsaro, perderlo così, per delle complicanze mediche inattese, nel giro di pochi giorni, ci lascia ancora scossi, siamo ammutoliti e addolorati, ma saremo felici di accogliere chiunque vorrà dargli l’ultimo saluto al suo funerale, questo al momento è quello che mi sento di dire, sono molto provata".

Il ricordo su Facebook: "Sempre presente quando serviva"

Su Facebook lo ricorda con queste parole Antonio Caliendo, assessore attività produttive e turismo al Municipio X di Roma: "A Marcolì e che ti debbo dire….Eri uno dei pochi veri amici che non si lamentava mai….Sempre presente quando serviva…Sempre in silenzio, senza giudizio quando succedeva una cosa…Se avevi un dubbio il tuo ufficio era un luogo dove confrontarsi, dove confidarsi…Che la terra ti sia lieve con la certezza che rimarrai nel mio cuore sempre ed in quelli (tanti) che ti hanno conosciuto …Buon viaggio amico mio".