Ritrovata la signora uscita di casa e scomparsa, la famiglia: “Ci ha chiamati, è tornata da noi”

La donna è stata trovata sana e salva dopo ore di apprensione, e adesso è tornata a casa dalla sua famiglia.
A cura di Beatrice Tominic
Aggiornamento: M. M. è tornata a casa.

Ha lasciato un biglietto alla figlia, è uscita di casa ed è sparita nel nulla. C'è apprensione per la scomparsa di M. M., residente a Roma da oltre 30 anni. La donna ha fatto perdere le sue tracce da questa mattina, quando è uscita di casa.

"La figlia, mia nipote, ha trovato un biglietto che ci sta facendo preoccupare. Lo ha lasciato mia sorella prima di uscire questa mattina – spiega il fratello della donna scomparsa a Fanpage.it – Siamo in ansia e stiamo cercando di fare il possibile per rintracciarla. Aiutateci, ogni contributo adesso può essere importante".

Come era vestita al momento della scomparsa e come riconoscerla

La donna è uscita di casa questa mattina senza lasciare traccia. Si sarebbe dovuta presentare al lavoro, ma non è mai arrivata. La signora è alta un metro e sessanta, ha i capelli lunghi e fra il colore biondo e il castano.

Al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni celeste chiaro e una maglietta a maniche corte di colore bianco. Quando è sparita non aveva con sé documenti, soldi e neppure il cellulare.

L'appello del fratello: "Siamo preoccupati per lei, aiutateci"

"Abbiamo appreso della scomparsa di mia sorella soltanto qualche ora fa, quando mia nipote è rientrata a casa e ha trovato quel biglietto così preoccupante – spiega a Fanpage.it il fratello – Era uscita per andare al lavoro. Ma lì nessuno l'ha vista". Non appena rinvenuto e letto il biglietto, la figlia ha sporto denuncia di scomparsa.

Una volta lanciato l'appello sui social network, è stato contattato dalla madre di un'alunna in foto. "L'ha vista alla fermata dell'autobus questa mattina, verso le 10.40. Aveva l'aria un po' assente", gli ha spiegato.

