Luciana Fiocco accompagna marito e figlia in banca e scompare: ricerche con cani e droni Ha accompagnato marito e figlia in banca ed è scomparsa. Sono ore di apprensione per Luciana Fiocco, la 50enne sembra sparita nel nulla. Le ricerche sono in corso con cani e droni, che setacciano il territorio del Frusinate.

A cura di Alessia Rabbai

Luciana Fiocco scomparsa

Luciana Fiocco è scomparsa da Amaseno, in provincia di Frosinone. Della cinquantenne non si hanno più notizie da ieri, lunedì 17 febbraio. Luciana al momento della scomparsa, secondo quanto ricostruito finora, intorno alle ore 9 era in auto con marito e figlia, che sono scesi per andare in banca, mentre lei li ha aspettati fuori. Ma quando sono tornati alla macchina lei non c'era più e non rispondeva al telefono.

Preoccupati i famigliari si sono rivolti dai carabinieri e ne hanno denunciato la scomparsa. Al momento si procede per allontanamento volontario, non se ne conoscono i motivi. Sono ore di apprensione, la speranza è che Luciana stia bene, il suo telefonino è spento. Le ricerche sono in corso con carabinieri, vigili del fuoco e operatori della protezione civile, che setacciano il territorio con l'aiuto dei cani e droni.

L'appello per ritrovare Luciana Fiocco

Il Comune di Villa Santo Stefano ha lanciato un appello tramite la pagina Facebook istituzionale, diramando la foto di Luciana: "Chiunque abbia informazioni o l’abbia vista è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti".

L'identikit di Luciana Fiocco

Luciana Fiocco è di Villa Santo Stefano, al momento della scomparsa aveva cinquant'anni. Ha capelli corti legati. Quando si è allontanata indossava pantaloni verde chiaro, un giubbotto nero, scarpe tra il blu e grigio. Non ha segni particolari. Le zone in cui prestare particolare attenzione sono principalmente Amaseno e Villa Santo Stefano, poi i Comuni limitrofi della provincia di Frosinone.

Non si esclude che possa essersi spostata altrove, magari utilizzando i mezzi pubblici. Chiunque l'abbia vista o abbia informazioni su di lei è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112. Ogni dettaglio può rivelarsi utile a ritrovarla.