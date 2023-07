L’icona del basket Michael Jordan in un ristorante della Capitale: “Roma è bellissima” Sorpresa per il dj e regista di RadioDeejey appassionato di pallacanestro, che ha incontrato Michael Jordan in un ristorante di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Michael Jordan ha fatto tappa nella Capitale. Ad avere la fortuna di incontrare l'icona mondiale, il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi sabato scorso 15 luglio è stato dj e regista di RadioDeejay per il ‘Morning Show' del Trio Medusa Patrizio Mattei, grande appassionato di pallacanestro. "Roma è bellissima" ha detto Michael Jordan parlando della Città Eterna. Si è poi lasciato immortalare in alcuni scatti, che Mattei ha postato con emozione sui social network.

"Stamattina mi sono alzato abbastanza tardi, l'aria era strana fin da subito. Sentivo qualcosa, ma non so cosa. Avevo caldissimo, quindi decido di non cucinare, con i fornelli accesi mi sarei scavato la tomba – racconta Mattei – Mi dirigo in un ristorante di Roma, uno a caso. Ordino una bella caprese e ad un certo punto vedo entrare delle persone con auricolari molto agitate che controllano la sala da cima a fondo. In sala solo io ed altri miei amici, unico tavolo occupato" si legge nel post di Facebook.

"L'agitazione si trasferisce ai camerieri che cominciano a sistemare un tavolo a circa cinque metri dal mio. Molto incuriosito chiedo cosa stesse succedendo ma non ottengo risposta, silenzio tombale". Poi finalmente si rende conto si ciò che stava accadendo e chi chi era il cliente: "Fino a che non entra…Lui! Oh my God! Ho pranzato affianco a Michael Jordan! Ancora non ci credo! Ps. Non è photoshop! Doppio ps. Sta in una forma smagliante!".

Michale Jordan a Capri

Non è la prima volta che Michael Jordan viene immortalato in Italia questa estate. È già successo a Capri, dove il 12 luglio scorso insieme al cestista che ha fatto la storia del basket c'erano un'altra leggenda, Magic Johnson e l'attore di fama mondiale Samuel L. Jackson. Tutti e tre erano a cena nel ristorante Da Paolino, con le rispettive mogli. Johnson, Jordan e Jackson hanno intonato divertendosi "Nel blu dipinto di blu" accompagnati dai musicisti.