Le elezioni regionali del Lazio si terranno domenica 12 febbraio Si vota domenica 12 febbraio per le elezioni regionali del Lazio. Seggi aperti un solo giorno, in linea con la normativa nazionale vigente.

A cura di Beatrice Tominic

Si terranno domenica 12 febbraio le elezioni regionali del Lazio. A comunicarlo il Presidente Vicario della Regione Lazio ed ex vice di Zingaretti, Daniele Leodori che, con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi, ha espresso la volontà di fissare la data del voto per la seconda domenica di febbraio.

Già una decina di giorni fa era emersa l'ipotesi di votare per tutta la giornata nel giorno di domenica 12 e nella mattina, con seggi aperti fino alle ore 15, del 13 febbraio: una voce non confermata, che però si è rivelata piuttosto simile a ciò che accadrà realmente. La differenza da questa prima ipotesi, invece, è che verrà dedicato un giorno unico al voto per le regionali del Lazio. Come specifica Leodori nel messaggio, la scelta di individuare un unico giorno per le votazioni è in linea con la normativa nazionale vigente.

Nessuna riferimento, invece, agli orari di apertura dei seggi. Trattandosi di un unico giorno, però, probabilmente i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica.

Il messaggio di Leodori a Vincenzi

"A seguito dello scioglimento del Consiglio regionale dichiarato con Tuo decreto del 12 novembre 2022, n. 33, Ti informo che è mio intendimento provvedere, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, alla convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale per il giorno di domenica 12 febbraio 2023 – ha comunicato Leodori nella missiva inviata oggi, mercoledì 30 novembre – Rimanendo in attesa di un Tuo cortese riscontro, Ti porgo i miei più cordiali saluti".