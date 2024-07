video suggerito

Lavori su Tangenziale Est e cambio di circolazione per la stazione Pigneto: mix perfetto per il mega ingorgo Il maxi ingorgo e il traffico bloccato a causa della chiusura per lavori della Tangenziale Est di Roma è aggravato anche dal cambio di circolazione, approvato ormai tre anni fa, per la realizzazione della stazione ferroviaria del Pigneto.

A cura di Enrico Tata

La chiusura per lavori di un tratto della Tangenziale Est ha causato un maxi ingorgo tra San Giovanni e il Pigneto nella serata di mercoledì 24 luglio. Un incubo per i romani nell'ora di punta e una situazione per cui il sindaco Gualtieri si è scusato, affermando però che quei cantieri sono "indispensabili e urgenti". La situazione sta migliorando e molti cittadini sostengono che le code sono diminuite in tutta la zona. Ieri, per esempio, il traffico era intenso ma non si sono registrate particolari criticità.

Oltre ai lavori sulla Tangenziale, a complicare le cose in quel quadrante della città c'è anche il cambio di circolazione disposto tre anni fa per la realizzazione della stazione ferroviaria del Pigneto. Un'opera prevista per il Giubileo ma che, complice tre gare andate deserte, vedrà la luce soltanto dopo la chiusura dell'Anno Santo. Per tre anni, però, il traffico in zona è diventato quasi insostenibile a causa del cambio di circolazione tra via Casilina e via Prenestina.

Una situazione così complicata, dal punto di vista della mobilità, tanto che l'assessore ai Trasporti, Eugenio Patané, aveva proposto di ripristinare la viabilità originaria: "Da troppo tempo, a causa delle modifiche alla viabilità conseguenti alla delimitazione dell'area di cantiere, la situazione del traffico nel quadrante è pesante e non più sostenibile. I cittadini, vista la situazione, non possono più aspettare ulteriormente: per questo motivo abbiamo chiesto a Rfi un incontro tecnico urgente per verificare le modalità di ripristino della status quo ante".

In seguito Rfi ha bandito una quarta gara che, per fortuna, non è andata deserta. Attualmente è in corso l'analisi delle offerte ricevute e, se saranno giudicate congrue, già a settembre le ditte vincitrici potranno aprire i cantieri con la speranza di completare il primo lotto dei lavori entro la metà del 2026. Successivamente, il progetto prevede, tra il 2026 e il 2027, di coprire interamente il vallo ferroviario e la connessione diretta tra la fermata ferroviaria e la stazione della Metro C Pigneto attraverso un sottopassaggio.

Quanto ai lavori sulla tangenziale, come abbiamo scritto, termineranno ufficialmente il 2 settembre. A partire dal mese di agosto, quando molti romani andranno in vacanza, ovviamente i disagi per il traffico saranno più contenuti.