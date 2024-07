video suggerito

Roma, chiude la Tangenziale Est dal 23 luglio: date, strade con deviazioni e quando riapre Tangenziale Est: al via i lavori di ammodernamento nel viadotto inferiore e superiore a partire dalle 22 del 23 luglio 2024. Ecco quando è prevista la riapertura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Dalle ore 22 di martedì 23 luglio 2024 il viadotto inferiore della Circonvallazione Tiburtina viene chiuso al traffico per sette giorni su sette. Dal 9 agosto, invece, chiude il viadotto superiore in direzione San Giovanni. I motivi della chiusura sono da ricercare in un intervento di riqualificazione in vista del Giubileo 2025 come si legge nel sito del comune di Roma. La riapertura per il viadotto inferiore è prevista a fine agosto, per quello superiore, invece, a inizio settembre.

"Le caditoie erano scomparse sotto strati di asfalto e, quando durante i lavori Anas le ha scoperte, abbiamo visto che erano ostruite e rovinate e, oggi, fuori produzione – ha spiegato l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – Abbiamo trovato in tempi record una ditta che produce un modello adatto, tra l’altro verranno posizionate in verticale, fuori dal piano carrabile per evitare il famigerato effetto dum-dum". Come ha spiegato l'assessora, sono installate artigianalmente: "Si richiede un lavoro certosino che contribuisce alla sicurezza della strada insieme alle altre lavorazioni, fondamentali – ha aggiunto – Il lavoro non si poteva più rimandare, per la sicurezza dell’infrastruttura e quindi dei tanti fruitori che ogni giorno la percorrono".

Dal 23 luglio chiuso il viadotto della Circonvallazione Tiburtina

I primi interventi scattano dalle 22 di martedì 23 agosto 2024 sul viadotto inferiore in direzione Salaria. Da quel momento in poi viene chiuso completamente al traffico 24 ore al giorno e sette giorni su sette. La riapertura è prevista dalle ore 6 del 19 agosto.

Dal 9 agosto chiuso il viadotto superiore in direzione San Giovanni

La seconda fase dei lavori, invece, interessa il viadotto superiore, in direzione San Giovanni e scatta dalle 23 del 9 agosto 2024. La sovrapposizione della chiusura con il viadotto inferiore è della durata di 10 giorni, a cavallo di Ferragosto. La riapertura, invece, è prevista anche in questo caso 24 ore al giorno sette giorni su sette fino al 2 settembre.

Quando riapre la Tangenziale Est a Roma dopo i lavori

Visti i lavori che interessano la Tangenziale Est, già chiusa anticipatamente nella mattina del 23 luglio 2024 a causa della caduta di calcinacci, la sua totale riapertura è prevista soltanto nel mese di settembre, per la precisione a partire dal 2 settembre secondo il calendario dei lavori.