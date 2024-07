video suggerito

Cadono calcinacci sulla Tangenziale Est: tratto di strada chiuso e traffico in tilt Piovono calcinacci sulla Tangenziale Est: chiuso tratto all’altezza dell’incrocio fra San Lorenzo, Largo Settimio Passamonti e il Verano in direzione Salaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Cadono calcinacci sulla Tangenziale Est. A poche ore dall'inizio dei lavori sulla grande arteria romana, un tratto di strada è stato chiuso al transito a causa di "materiali dispersi" all'incrocio con l'uscita San Lorenzo e Largo Settimio Passamonti e il Verano in direzione Salaria. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale fra cui quelle del gruppo Appio, Prenestino, Sapienza e Parioli.

Chiuso tratto della Tangenziale Est: le alternative

La strada è stata chiusa per caduta di calcinacci all'altezza dell'incrocio fra l'uscita di San Lorenzo, Largo Settimio Passamonti e il Verano in direzione Salaria. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i caschi bianchi con più pattuglie. Gli e le agenti sono sono messe immediatamente al lavoro per garantire la gestione della circolazione nonostante il traffico che si sta formando.

In alternativa percorrere Viale dello Scalo di San Lorenzo e laterale direzione A24. per chi proviene dal Tratto Urbano della A24, inoltre, è possibile entrare in Tangenziale Est solo in direzione Salaria mentre è chiusa in direzione di San Giovanni.

La chiusura della sopraelevata

E mentre oggi, martedì 23 luglio 2024, si è verificata la caduta di calcinacci con la conseguente chiusura improvvisa della Tangenziale Est, prevista da tempo la chiusura della sopraelevata che inizia da stasera, 23 luglio 2024. Già predisposti mirati servizi di viabilità della Polizia Locale nella zona per garantire la gestione della strada da parte di cittadini e viaggiatori che si trovano a muoversi nella grande arteria stradale del quadrante ad est della capitale.