Giubileo flop, la disfatta sulla stazione Pigneto in un quartiere ostaggio del traffico La stazione Pigneto non sarà realizzata in tempo per il Giubileo: ormai è una certezza, dopo che la terza gara su tre per l'assegnazione dei lavori è andata deserta. Una figuraccia per Roma.

A cura di Enrico Tata

Una figuraccia. Non c'è altro termine per descrivere ciò che sta accadendo alla stazione ferroviaria del Pigneto, che doveva essere uno dei progetti simbolo da portare a compimento prima dell'inizio del Giubileo del 2025. E invece la terza gara su tre di assegnazione dei lavori andata deserta mette praticamente una pietra tombale sulla possibilità di realizzare in tempo questa opera strategica per la mobilità della Capitale.

E tutto questo, in un quartiere sempre più preso d'ostaggio dal traffico. Perché sono ormai quattro anni che la circolazione tra via Prenestina e via Casilina è stata modificata proprio per fare spazio ai cantieri per la realizzazione della stazione ferroviaria. E invece niente da fare: anche la terza gara d'appalto pubblicata da Rfi è andata deserta, con l'amministrazione capitolina che può solo stare a guardare il fallimento del progetto, dato che l'azienda responsabile del bando è l'azienda del gruppo Gruppo FS Italiane.

Per la terza volta, deserta la gara per la stazione Pigneto

Per incentivare la partecipazione delle aziende alla terza gara, nel bando era stata inserita anche la possibilità di presentare offerte al rialzo, ma anche questo ultimo appiglio non ha dato i risultati sperati. Nella prima fase, il progetto prevedeva la realizzazione della fermata delle linee ferroviarie Fl1/Fl3 con una parziale copertura del vallo, con l'obiettivo di terminare i lavori entro l'estate del 2025. Questo, con ogni probabilità, non sarà più possibile.

Pigneto ostaggio del traffico: si torna alla vecchia mobilità

E così, in un quadrante dove il traffico è perennemente paralizzato nell'ora di punta, l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha fatto sapere di aver dato mandato al Dipartimento trasporti e all'agenzia Roma Servizi per la mobilità di lavorare per il ripristino della viabilità precedente: "Da troppo tempo, a causa delle modifiche alla viabilità conseguenti alla delimitazione dell'area di cantiere, la situazione del traffico nel quadrante è pesante e non più sostenibile. I cittadini, vista la situazione, non possono più aspettare ulteriormente: per questo motivo abbiamo chiesto a Rfi un incontro tecnico urgente per verificare le modalità di ripristino della status quo ante".

Valeriani (Pd): "Presentata mozione per chiedere a Rocca di attivarsi con il governo"

Intanto il consigliere regionale del Pd Massimiliano Valeriani ha presentato una mozione per chiedere alla giunta Rocca di attivarsi al più presto con il governo per risolvere i problemi della stazione Pigneto, magari affidando l'opera al Commissario straordinario per il Giubileo, cioè il sindaco Gualtieri, oppure a un Commissario ad acta.

"Nonostante la riduzione del progetto e un successivo aumento della base d'asta con la possibilità di offerte al rialzo, la gara per l'assegnazione dei lavori è andata ripetutamente deserta. Pertanto, ho presentato una mozione per chiedere all'Amministrazione Rocca di intervenire verso il Governo nazionale per verificare la possibilità di nominare un Commissario straordinario per la realizzazione della nuova stazione di Pigneto. Si tratta della terza stazione ferroviaria di Roma e di un nodo strategico fondamentale per i cittadini romani e per i milioni di pellegrini e turisti che visiteranno la città nei prossimi anni ", ha spiegato Valeriani.