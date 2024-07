video suggerito

La chiusura della Tangenziale paralizza mezza Roma: “Un inferno, ho abbandonato la macchina” Un maxi ingorgo ha paralizzato tutto il quadrante Sud Est di Roma, da San Giovanni al Prenestino e al Pigneto, a causa della chiusura di un tratto della Tangenziale Est di Roma per lavori. Molti automobilisti, completamente bloccati nel traffico, hanno deciso di abbandonare in strada le loro auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Un inferno". La chiusura per lavori della Tangenziale Est sta paralizzando mezza Roma, da San Giovanni al Pigneto. Ieri sera si è creato un maxi ingorgo con file interminabili nell'ora di punta in tutto il quadrante Sud-Est della Capitale. E all'inizio del mese di agosto, quando presumibilmente molti romani partiranno per le vacanze, manca ancora una settimana. Otto, dieci giorni che si preannunciano molto complicati per i cittadini che devono tornare a casa in macchina dopo l'uscita dagli uffici.

La testimonianza: "Ho dovuto abbandonare la macchina a lato della strada"

"Sono uscita dal lavoro, zona Termini, alle 19 e sono tornata a casa, al Pigneto, alle 21.15. Un vero inferno. A Porta Maggiore mi hanno fatto deviare per Re di Roma perché la Prenestina era completamente bloccata. Ma anche via Volterra, via Aosta, via Taranto erano paralizzate. A un certo punto, come molti altri automobilisti, ho deciso di accostare la macchina e tornare a casa a piedi. Una signora al telefono diceva: ‘Ho lasciato la macchina qua, non so neanche dove sono, prima o poi arriverò'", ci racconta una delle tante lavoratrici rimaste bloccate nel maxi ingorgo.

Quando riapre la Tangenziale Est di Roma dopo la chiusura per lavori

Come anticipato, non solo era bloccata via Prenestina e Ponte Casilino (come già si verificava, a dire il vero, prima della chiusura della tangenziale), ma anche le vie intorno a piazza Lodi, da via Taranto a via Aosta.

La Tangenziale è chiusa completamente al traffico dalle 23 di mercoledì 23 luglio nel tratto che va da viale Castrense a Largo Passamonti in direzione Salaria. La riapertura è fissata alle ore 6 del 19 agosto.

Dal 9 agosto, invece, la chiusura interesserà, sempre 24 ore su 24, il viadotto superiore in direzione San Giovanni nel tratto da Largo Passamonti a viale Castrense. La riapertura è fissata alle ore 6 del 2 settembre.

La sopraelevata sarà completamente chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, dalle ore 23 del 9 agosto alle ore 6 del 19 agosto 2024.

Le scuse del sindaco Gualtieri: "Al lavoro per minimizzare disagi"

Il sindaco Gualtieri ha parlato di lavori "indispensabili", perché "le condizioni strutturali della tangenziale erano molto deteriorate". Il primo cittadino ha detto di essere al lavoro "per capire come minimizzare l'impatto". Al lavoro, ha aggiunto Gualtieri, "ci sono più di 15 pattuglie, oltre 30 agenti della Polizia Locale impegnati nella zona, con un potenziamento che si è reso necessario per monitorare e agevolare il traffico. Abbiamo deciso di fare questa chiusura nei mesi estivi, quando c'è meno traffico. Siamo consapevoli dei disagi, ci scusiamo con i cittadini e con gli automobilisti, ma questi sono lavori davvero indispensabili perché non si poteva lasciare in queste condizioni una infrastruttura così importante".