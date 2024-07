Luce sul Pigneto, stavolta la gara per la stazione non va deserta: c’è speranza per il 2026

video suggerito

C'è finalmente una buona notizia sulla nuova stazione ferroviaria del Pigneto a Roma. Dopo tre gare andate completamente deserte, sono arrivate alcune offerte per la realizzazione dei lavori e in queste ore sono in corso le verifiche tecniche necessarie per controllare la congruità delle offerte. Lo riporta il quotidiano specializzato Ferrovie.info.

La novità, riporta il giornale, sarebbe emersa nel corso di un incontro, avvenuto lo scorso 2 luglio, tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, e l'ad di RFI, Gianpiero Strisciuglio.

Anche se tutto dovesse andare per il verso giusto, il nuovo scambio ferroviario non sarà realizzato in tempo per il Giubileo e proprio per questo Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce il progetto, ha rinunciato ai fondi destinati all'Anno Santo. Restano quelli del Pnrr, con relative scadenze al 2026.

Sarà comunque, quindi, una corsa contro il tempo. Se le offerte saranno giudicate congrue, già a settembre le ditte vincitrici potranno aprire i cantieri con l'obiettivo di terminare quanto previsto dal primo lotto entro la metà del 2026. Successivamente il progetto prevede, tra il 2026 e il 2027, di coprire integralmente il vallo ferroviario che divide la zona dei villini con la via pedonale del Pigneto e la connessione diretta tra la fermata ferroviaria e la stazione della Metro C Pigneto attraverso un sottopassaggio.

Entrambe le opere, sia l'attivazione del nodo di scambio sia la seconda fase con l'interconnessione alla metro C, sono già finanziate con quasi 120 milioni di euro. Dopo anni di attesa, e un cambio di circolazione che ha creato disagi e code infinite in tutto il quadrante, la stazione ferroviaria del Pigneto potrebbe davvero vedere la luce in tempi relativamente brevi.

Il progetto permetterà di collegare la stazione della Metro C (come abbiamo visto in un primo momento con un collegamento indiretto) con le linee ferroviarie FL1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto e Fl3 Roma-Viterbo.