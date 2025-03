Laura Lardani scomparsa da Bracciano, l’appello dei familiari: “Aiutateci a ritrovarla”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La donna scomparsa da Bracciano.

Si è allontanata di casa nei giorni scorsi e non ha più fatto rientro. C'è apprensione per Laura Lardani, quarantunenne scomparsa da Bracciano lo scorso 6 marzo 2025. A lanciare l'allarme sono stati i familiari della quarantunenne che si sono subito rivolti all'associazione Penelope Lazio Odv che ha pubblicato un appello e ha diffuso la foto della donna, con un vistoso tatuaggio sulla spalla.

Scomparsa da Bracciano il 6 marzo: si cerca Laura Lardani

Laura è uscita di casa a Bracciano il 6 marzo e non vi ha più fatto ritorno. La sua scomparsa da due giorni ha mesos in. allarme la provincia romana a nord nella capitale. Il cellulare della donna risulta essere spento. Non appena scattato l'allarme, sono iniziate le ricerche da parte dei volontari dell'associazione e dei carabinieri della stazione di Bracciano, zone che la donna frequentava nell'ultimo periodo.

Cosa indossava Laura quando è sparita

Come sottolineato nell'appello diffuso da Penelope Lazio Odv, Laura è una donna di corporatura esile, alta un metro e sessante. Porta i capelli castani corti e anche gli occhi sono castani. Al momento della scomparsa, viene precisato, indossava un pantalone scuro e un maglione bianco.

Come mostra anche l'immagina in apertura, fra i segni particolari ci sono dei tatuaggi piuttosto vistosi. Si trovano sulla spalla e l'avambraccio destri. Nell'appello della famiglia della donna scomparsa, condiviso con apprensione dall'associazione, viene precisata l'urgenza di ritrovarla. "Potrebbe avere bisogno di aiuto", si legge. Per informazioni, segnalazioni e avvistamenti, l'invito resta sempre lo stesso: contattare il Pronto Penelope al numero telefonico 339 6514799 o direttamente il numero di emergenza unico nue 112.