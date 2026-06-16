Laura Cozzi investita e uccisa a Roma, il coducente del furgone forse era al telefonino

Al vaglio la posizione dei due conducenti che si sono scontrati nell’incidente in cui è morta Laura Cozzi. Il 48enne alla guida del furgone forse stava usando il telefonino.

Laura Cozzi

Forse era al telefonino il conducente del furgone coinvolto nell'incidente stradale con un'auto lungo viale della Serenissima a Roma, nel quale è morta Laura Cozzi ed rimasta gravemente ferita sua madre. Alla guida del mezzo c'era un uomo di quarantotto anni. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che indagano sul sinistro coordinati dala Procura, gli hanno sequestrato lo smartphone, che passeranno al vaglio, per controllare gli ultimi movimenti fatti prima dell'incidente. A bordo della macchina ci dovrebbe essere una dashcam, che potrebbe aver ripreso l’incidente.

I due conducenti indagati per omicidio stradale

Come riporta La Repubblica, i conducenti dei due mezzi coinvolti nell'incidente in cui ha perso la vita Cozzi, un donna alla guida della macchina e un uomo al volante del furgone, sono indagati per omicidio stradale. Tutti e due sono stati accompagnati in ospedale e sottoposti, come la prassi prevede in questi casi, ai test alcolemici e tossicologici. Nei confronti della prima si tratta di un atto dovuto, per consentire il corretto svolgimento delle indagini. Da un prima ricostruzione della dinamica infatti, l'automobilista sarebbe stata tamponata dal furgone.

Laura Cozzi travolta e uccisa in via della Serenissima

Laura Cozzi aveva cinquantotto anni e lavorava come insegnante all’istituto elementare di via Aretusa. La mattina di domenica scorsa 14 giugno era insieme a sua madre novantaduenne, camminavano sulle strisce pedonali tra via della Serenissima e via Cherso, probabilmente dirette verso la parrocchia di Villa Gordiani per la messa. Il semaforo per i pedoni era verde. Una Toyoya Yaris ferma al rosso per i veicoli le ha investite, dopo essere stata tamponata da un furgone, che procedeva ad alta velocità.

Il grave incidente si è verificato davanti ad alcuni passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono giunte diverse ambulanze. Sul luogo dell'incidente è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale sanitario ha preso in carico Laura Cozzi, che era in condizioni gravissime.

Trasportata all’ospedale Vannini, è purtroppo deceduta poco dopo, a causa delle ferite e dei traumi gravissimi. Sua madre è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I e lotta tra la vita e la morte. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del V Gruppo.