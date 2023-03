La nuova tomba di Monica Vitti al cimitero del Verano: dove si trova e come arrivarci Monica Vitti è stata trasferita dal loculo provvisorio nella sua tomba, all’interno del Cimitero Monumentale del Verano: scopriamo dove si trova e come arrivarci.

A cura di Beatrice Tominic

È stata trasferita dal loculo che l'ha ospitata per quasi un anno, dallo scorso aprile 2022 fino a qualche giorno fa: oggi Monica Vitti riposa nella tomba di famiglia, in un'altra zona del cimitero del Verano di Roma.

La decisione di seppellire Monica Vitti nel Verano era arrivata il 5 aprile scorso, a poco più di due mesi dalla sua morte, avvenuta il 2 febbraio dello stesso anno: in quella data l'Assemblea Capitolina ha approvato la concessione a titolo gratuito di un'area per l'edificazione di una tomba a terra a favore di Roberto Russo, marito dell'attrice dal 2000. Nel frattempo, come stabilito, era stato rilasciato gratuitamente un loculo provvisorio: al suol interno oggi s trova la salma di Maurizio Costanzo morto il 24 febbraio scorso.

Il loculo provvisorio che per quasi un anno ha ospitato la salma di Monica Vitti, foto da ARtour.

Come arrivare alla nuova tomba di Monica Vitti

Quella in cui si trova oggi l'attrice è la tomba 139: si trova nel riquadro 132 in zona ampliamento. La zona dell'ampliamento confina, con l'esterno, alla Tangenziale Est. La tomba di famiglia in cui è stata trasferita l'attrice si trova non molto distante dal loculo che l'aveva ospitata in precedenza, uno di quelli che costituiscono il Primo Gruppo Monumentale. L'ingresso più vicino se si vuole scegliere di rendere omaggio all'attrice è quello di Scalo San Lorenzo Largo Passamonti.

Dalla mappa di Ama, ecco come arrivare alla tomba di Monica Vitti: in verde sono segnalati l’ingresso da cui entrare e il riquadro che la ospita.

Come si vede dalla mappa, una porzione di quella redatta da Ama che mostra anche il tragitto della navetta e tutte le altre entrate, dopo aver attraversato l'entrata, la tomba si troverà alla vostra destra.

Tutti i personaggi famosi sepolti al Verano

Oltre a Monica Vitti, sono moltissimi i personaggi famosi che saranno sepolti nel cimitero monumentale del Verano. Nello stesso riquadro, il 132, sono sepolti i registi Gilberto Pontecorvo e Gigi Magni e la costumista e scenografa Lucia Mirisola.

Ad un solo riquadro di distanza dalla tomba dell'attrice, nel riquadro 133, ci sono, invece, le tombe di Aldo Fabrizi, Checco e Anita Durante, Bruno e Sergio Corbucci ed Enzo Liberti mentre, al riquadro 130, quella di Lando Fiorini. Oltre a loro, in altre zone del cimitero, si trovano anche altri volti noti che hanno fatto la storia del cinema, della musica e della televisione italiana come Alberto Sordi, Vittorio Gassmann, Nino Manfredi e Gabriella Ferri. A loro, presto, si aggiungerà anche la tomba di Gigi Proietti, come comunicato lo scorso novembre, a due anni dalla sua morte.

Il loculo provvisorio che oggi ospita Maurizio Costanzo

Morto lo scorso febbraio all'età di 84 anni, Maurizio Costanzo oggi riposa nel loculo provvisorio che era stato occupato da Monica Vitti, in attesa della creazione della tomba di famiglia. Si tratta del loculo 11 che si trova nella Zona Ampliamento, nel primo gruppo monumentale, passaggio 8, fila 2, dalla parte della Tangenziale Est.