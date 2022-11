Quando verrà costruita la tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano a Roma La tomba di Gigi Proietti verrà costruita ex novo all’interno del cimitero monumentale del Verano.

A cura di Enrico Tata

Gigi Proietti avrà al sua tomba al cimitero del Verano. A due anni dalla morte, Ama-Cimiteri Capitolini ha spiegato con esattezza lo stato dei lavori. Interpellata nel corso del programma radiofonico ‘Gli Inascoltabili' di radio New Sound Level, l'azienda ha ricordato come la cremazione dell'attore sia avvenuta velocemente e l'iter per la sepoltura sia astato avviato subito dopo la sua morte. Tutte queste procedure "si stanno svolgendo nel pieno e doveroso rispetto delle volontà della famiglia Proietti".

La tomba di Gigi Proietti sarà costruita all'interno del cimitero del Verano

I familiari del grande Gigi hanno preferito custodire le ceneri del loro caro senza affidarle ad Ama per una sostituzione temporanea all'interno del cimitero del Verano. Gli eredi del popolare attore hanno deciso infatti di aspettare fino alla realizzazione di una tomba dedicata da costruire ex novo all'interno del cimitero monumentale del Verano. Roma Capitale, spiega ancora Ama-Cimiteri Capitolini, "ha deliberato l'eccezione e la direzione dei Cimiteri Capitolini ha già incontrato l'architetto incaricato dalle eredi, il quale dovrà dar seguito al progetto architettonico approvato della tomba che sorgerà, come scelto dalle eredi del grande attore, in un'area specifica sottoposta a vincoli della Sovrintendenza del cimitero storico romano". I tempi di realizzazione dell'opera, tuttavia, ancora non sono stati resi noti. In ogni caso la tomba dovrebbe sorgere all'interno di un lotto vuoto che si trova vicino al Sacrario Militare.

Ad ottobre Ama aveva spiegato al quotidiano La Repubblica che dopo la nomina dell'architetto da parte della famiglia, si attendeva anche quella dell'archeologo così come richiesto dalla Sovrintendenza Capitolina, dal momento che il cimitero monumentale del Verano è sottoposto a vincoli paesaggistici.