Maurizio Costanzo sepolto al cimitero del Verano nella tomba che ha ospitato Monica Vitti La sepoltura, come giù accaduto per Monica Vitti, poi spostata in una tomba fatta costruire dalla famiglia, è provvisoria. Tantissime le persone che visitano il Verano per rendere omaggio a Maurizio Costanzo.

A cura di Natascia Grbic

La tomba di Maurizio Costanzo è ospitata nel cimitero del Verano nel loculo che fu di Monica Vitti. A riportarlo, è la Repubblica. Si tratta di una sepoltura provvisoria per il giornalista e conduttore televisivo, che sarà poi spostato quando sarà disponibile la tomba. E Monica Vitti? Per chi la cerca, la potrà trovare nella tomba che è stata fatta costruire dalla sua famiglia, sempre all'interno del Verano.

Sono tantissime le persone che da ormai dieci giorni stanno andando in pellegrinaggio alla tomba di Maurizio Costanzo. C'è chi porta un biglietto, chi un fiore, chi un souvenir o un portafortuna. C'è chi viene addirittura da altre città, e che arrivato a Roma magari per altri motivi decide di fare un salto al cimitero, per porgere un omaggio al giornalista. E il flusso non sembra arrestarsi, nonostante siano passati ormai dieci giorni dalla sua scomparsa.

Maurizio Costanzo è scomparso il 24 febbraio all'età di 84 anni. Era ricoverato da diverso tempo alla clinica Paideia, nella capitale, per vari problemi di salute. Nonostante questo sembra che si stesse riprendendo, tanto che nessuno si aspettava che si spegnesse improvvisamente. Le sue condizioni però sono progressivamente peggiorate, fino a rendere necessario il trasferimento in terapia intensiva, dove è deceduto poche ore dopo.

In passato aveva già subito varie operazioni, tra cui anche un'intervento a cuore aperto. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera poche settimane prima della morte, aveva dichiarato: "Spero di essere ricordato come una brava persona che ha fatto un programma durato quarant’anni".