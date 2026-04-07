Vandalizzato nella notte di Pasqua il bistro Ohana all’Infernetto, il primo locale Antimafia di Roma

La vetrata danneggiata dell’Ohana a Infernetto

È il bar in cui Carlo Verdone girò la celebre scena del flipper in Troppo forte quello vandalizzato la notte di Pasqua all'Infernetto, frazione di Roma, in via del Martin Pescatore 4. Qualcuno, presumibilmente con un martello, ha cercato di spaccare una delle vetrate dell'Ohana, dal 22 maggio dello scorso anno primo bistrot antimafia della Capitale dell'associazione Noi.

Il primo bistrot antimafia di Roma

Uno spazio restituito alla comunità grazie a un ambizioso progetto, con il sostegno del Comune di Roma. È questa l'idea di fondo su cui è nato nel 2025 l'Ohana, assegnato all’associazione Noi e al sindacato Uil tramite bando pubblico. Un locale dove da allora ha preso vita il programma Management Antimafia, con l’obiettivo di trasformarlo in un centro di formazione permanente: una scuola dove i giovani possono imparare concretamente a gestire un bene confiscato, acquisendo competenze amministrative, gestionali e relazionali. Al termine del percorso, i professionisti formati vengono messi a disposizione della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale e dell’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati, contribuendo così a creare un circuito virtuoso capace di riattivare rapidamente immobili sottratti ai clan.

"Non ci lasceremo intimidire"

In un video postato sui canali social di Noi — Associazione antimafia, viene mostrata l'entità del danno fatto alla vetrata da quelli che sembrano essere colpi di martello. Nello stesso video, a parlare dell'accaduto è Lorenzo Coluzzi, presidente della sezione giovani: "I vetri sono arrivati fino a metà sala del locale. Inutile dire che non ci lasciamo intimidire da questo vile atto. Andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta", afferma. Anche la presidente onoraria, la giornalista di Repubblica Federica Angeli, ha ripubblicato il video sulla sua pagina Instagram.