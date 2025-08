Koli scomparsa a 19 anni da Frosinone: arrivata dal Bangladesh, si è allontanata dopo una lite in famiglia

Koli scomparsa

Koli è scomparsa da Frosinone. Della diciannovenne non si hanno più notizie dal 21 luglio scorso, quando si è allontanata dall'abitazione in cui vive e non è più rientrata. Non vedendola tornare il padre preoccupato ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. La giovane originaria del Bangladesh è arrivata in Italia da tre mesi e abita con suo padre, che gestisce un'attività commerciale a Frosinone. Al momento non si conoscono i motivi esatti della scomparsa, si ipotizza che si tratti di un allontanamento volontario, ma le indagini sono in corso. Le forze dell'ordine cercano Koli, sono trascorsi undici giorni, ma la giovane non è stata ancora ritrovata, né ci sono delle segnalazioni di avvistamenti. La speranza è che stia bene, che si trovi al sicuro e che torni presto a casa.

L'appello su "Chi l'ha visto?"

A pubblicare l'appello è stata la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. Pare che la giovane si sia allontanata dopo una discussione in famiglia. Koli ha con sé il portafoglio con i documenti e lo smartphone. Il suo telefonino però da quanto si apprende risulta spento.

L'identikit di Koli

Koli al momento della scomparsa aveva diciannove anni. È alta 1.55 metri e ha una corporatura robusta. Ha occhi e capelli neri. Come segni particolari ha tatuaggi floreali realizzati con hennè sul dorso delle mani. Si è allontanata da Frosinone. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine oppure la redazione di ‘Chi l'ha visto?' al numero 06.8262; all'indirizzo email 8262@rai.it oppure tramite WhatsApp al numero 345 313 1987. Qualunque informazione potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.