Jennifer e Shana scomparse da una casa famiglia di Genazzano, si erano già allontanate un mese fa

Sono giorni di apprensione per Jennifer Federici e Shana Vitagliano. Le due adolescenti si sono allontanate da una casa famiglia di Genazzano e potrebbero trovarsi a Roma. Erano già scappate un mese fa.

Jennifer e Shana

Jennifer Federici e Shana Vitagliano sono scomparse da Genazzano in provincia di Roma. Quindici anni la prima e quattordici la seconda, si sono allontanate da una casa famiglia venerdì 29 agosto scorso. La speranza è che stiano bene, hanno già trascorso due notti fuori. I responsabili della struttura hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine, dopo essersi accorte che le due minorenni non c'erano più. Hanno lanciato anche un appello attraverso Penelope Lazio Odv: "Aiutateci a ritrovare Jennifer e Shana, si sono alllontanate senza fare più ritorno, potrebbero avere bisogno d'aiuto". Non si conoscono i motivi del loro allontanamento, ma da quanto si apprende si erano già allontanate dalla casa famiglia un mese fa.

L'identikit di Jennifer e Shana

Jennifer al momento della scomparsa aveva quinici anni. È alta 1.60 metri, ha una corporatura piccola e pesa 45 chili. Ha capelli lunghi di colore castano chiaro/biondi, occhi azzurri e porta gli occhiali da vista. Quando si è allontanata indossava una tuta nera e un paio di scarpe marca ‘Nike' modello ‘TN'. Shana ha quattordici anni, è alta 1.68 metri e pesa 70 chili. Ha capelli lunghi di colore castano e occhi marroni. Come segno di riconoscimento ha un neo sotto al naso.

Jennifer e Shana potrebbero trovarsi al centro di Roma

Le zone da attenzionare particolarmente sono il centro di Roma, le stazioni della metropolitana e dei pullman. Le due adolescenti potrebbero essersi infatti spostate da Genazzano utilizzando i mezzi pubblici e trovarsi altrove. L'ipotesi è che abbiano raggiunto Roma. Chiunque l'abbia viste è pregato di contattare immediamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope sempre attivo al 3396514799 anche su Whats App e in forma anonima. Qualunque dettaglio può essere utile a ritrovarle.