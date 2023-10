Investita mentre attraversa su strisce a Manziana insieme al fidanzato: morte cerebrale per la 14enne I medici del policlinico Gemelli di Roma hanno dichiarato la morte cerebrale per la 14enne investita a Manziana mentre attraversava sulle strisce pedonali sulla via Braccianense.

A cura di Enrico Tata

I medici hanno dichiarato la morte cerebrale per la 15enne investita da un'automobile nella giornata di sabato a Manziana, a Nord di Roma. I medici del Policlinico Gemelli di Roma non hanno potuto fare niente per salvarle la vita. Del resto le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.

La 15enne investita sulle strisce insieme a un amico sulla Braccianese

La giovane era in compagnia del fidanzato di 16 anni, quando sono stati presi in pieno da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali sulla via Braccianense. La 14enne è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al Gemelli, mentre il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale di Bracciano, dove è in attesa di essere operato alla milza. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

La 22enne alla guida dell'auto rischia l'accusa di omicidio stradale

La 22enne che era alla guida della Citroen C1 che ha investito i due ragazzi è risultata negativa all'alcol test. Potrebbe essere accusata di omicidio stradale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 7 ottobre, intorno alle ore 17, in via Braccianese Claudia in direzione Oriolo Romano nel territorio del comune di Manziana.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica, ma non dovrebbero esserci dubbi su quanto accaduto: i due ragazzi sono stati presi in pieno mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Come ha fatto la conducente dell'auto a non vederli? Una distrazione? L'automobile andava a velocità troppo alta? Sono alcune domande a cui dovranno cercare di rispondere gli agenti della polizia locale di Manziana, che si sono occupati dei rilievi.