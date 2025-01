video suggerito

Incidenti mortali a Roma e nel Lazio: il bilancio nel 2025 è già di 8 vittime della strada Strade di sangue tra Roma e Lazio, nel 2025 sono già otto in sette giorni le vittime di incidenti. Solo Roma nel 2024 ha contato 145 decessi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Il bilancio delle vittime della strada nel 2025 è già di otto morti tra Roma e Lazio. Trascorsa appena una settimana dall'inizio del nuovo anno sono già cominciati gli incidenti mortali. Questa cifra nel 2025 mentre nel 2023 nel Lazio ci sono state 346 le vittime degli incidenti stradali, complessivamente quasi 20mila. Solo Roma nel 2024 ha contato 145 morti sulla strada.

L'ultima vittima finora è il vigile urbano Filippo Cristian Colacicco, che è morto in un incidente sulla via Flacca a Fondi, in provincia di Latina. L'uomo era alla guida di una Range Rover insieme alla sua famiglia, che è uscita fuori strada e si è schiantata contro un muro. Nell'impatto il quarantaquattrenne è deceduto sul colpo, a sua moglie incinta all'ottavo mese, rimasta gravemente ferita le è stato indotto il parto e ha partorito, la neonata sta bene. Anche i figli della coppia, di due e sette anni, sono rimasti feriti.

A Guidonia Montecelio nella serata di domenica scorsa 5 gennaio un ragazzo di 25 anni, Lorenzo Masulli, è morto in un incidente tra due auto, che si sono scontrate frontalmente. La passeggera che viaggiava con lui ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza in codice rosso, ferito anche l'automobilista dell'altra macchina. Sempre domenica scorsa a Roma in zona Bologna vicino piazzale delle Province un'auto ha travolto e ucciso un trentenne senzatetto in bicicletta.

A Pontinia in provincia di Latina il 4 gennaio scorso alle ore 19 una Ford Focus Station Wagon e una Lancia Y si sono scontrate frontalmente lungo la strada del Quartaccio. Nell'incidente sono morti sul colpo entrambi i conducenti, un uomo e una donna. La macchina di lei è finita in un campo, che costeggia la carreggiata, e i vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo.

Tra Fondi e Sperlonga, sempre in territorio pontino, il 3 gennaio un pirata della strada ha travolto e ucciso un quarantunenne di nazionalità indiana, che era in sella ad una bicicletta in località Tre Ponti.

Il primo gennaio scorso l'anno è cominciato con due morti: il primo è un trentunenne deceduto in moto nello scontro con un'auto lungo via della Pisana; il secondo è Antonio De Simone, morto a cinquantatré anni sull'autostrada A1. Sua moglie è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata con prognosi riservata all'ospedale di Tor Vergata a Roma.