L’attivista per gli animali Antonio De Simone morto in un incidente, l’appello per salvare i suoi gatti La consigliera del VIII Municipio Simonetta Novi ha rilanciato un appello per i sei gatti di Antonio De Simone, animalista e attivista degli animali morto in un incidente stradale. “Chi volesse aiutare, mi contatti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Antonio De Simone

Gli animalisti hanno lanciato un appello per chiedere aiuto nell'accudimento dei sei gatti di Antonio De Simone. Animalista e attivista per i diritti degli animali, è morto prematuramente a cinquantatré anni in un incidente stradale tra tre auto, che si è verificato lungo l'autostrada A1 a Capodanno. La camera ardente di Antonio è domani, sabato 4 gennaio, dalle 9 alle 10 alla camera mortuaria dell'ospedale di Tor Vergata.

L'appello degli animalisti per i gatti di Antonio

A rilanciare l'appello degli animalisti è stata la consigliera del VIII Municipio Simonetta Novi: "Ho dato la disponibilità, a nome mio e degli amici di Antonio, a dare una mano sia per accudire i gatti di Antonio nella loro casa per i prossimi giorni e sia a provare a metterli in stallo casalingo nell'attesa di sapere se la compagna possa riprendersi". Anche la compagna di Antonio è rimasta coinvolta nell'incidente e attualmente da quanto si apprende si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

"Tra le lacrime, sappiamo che il modo migliore per ricordare Antonio, e per farlo stare tranquillo ovunque lui sia ora, è occuparsi dei suoi sei amatissimi gatti. Chiunque, come già sta facendo Samanta Feinberg, ha la possibilità di farsi avanti per stallare almeno uno dei gatti (nel caso fosse necessario) in attesa di avere indicazioni dalla famiglia, si faccia avanti. Se ci sono persone di fiducia che vogliono aderire a questa piccola squadra, per favore contattatemi privatamente – continua la consigliera Novi sulla sua bacheca Facebook – Qualsiasi azione, sarà fatta in condivisione con la famiglia".

Chi era l'attivista Antonio De Simone, morto in un incidente stradale

Antonio De Simone era un animalista ed attivisita per i diritti degli animali e da tanti anni faceva parte del direttivo di ‘Io Libero Avcpp', associazione volontari Canile di Porta Portese. "Abbiamo combattuto le stesse guerre, abbiamo sofferto – lo ricorda la consigliera – Nel corso degli anni ha aiutato tantissimi gatti, moltissimi del Punto di Primo Soccorso Gatti di Muratella, ma anche tanti cani e tante persone. Ciao Antonio, ricorderò sempre la tua mitezza ed il tuo sorriso".