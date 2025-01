video suggerito

Scontro tra tre auto sull’A1, morto il 53enne Antonio De Simone: caccia al pirata della strada L’uomo che ha tamponato la prima auto, dando il via all’incidente in cui ha perso la vita Antonio De Simone, è fuggito a bordo di un’altra auto, che si è fermata subito dopo il sinistro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sale a due il numero delle persone morte a Roma a causa di incidenti stradali questo primo gennaio 2025. Dopo il giovane di 31 anni deceduto in moto alla Pisana, questa mattina è morto il 53enne Antonio De Simone in un sinistro tra più auto avvenuto sull'autostrada A1 diramazione Sud in direzione Roma. Per cause ancora da chiarire, tre macchine si sono scontrate all'altezza del chilometro 17, dopo il casello di Torrenova. Antonio De Simone è morto praticamente sul colpo, mentre la moglie è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale romano di Tor Vergata.

Secondo le prime informazioni, il conducente della prima auto che ha effettuato il tamponamento è scappato a bordo di un'altra vettura che lo ha raggiunto subito dopo l'incidente. Le indagini sono state affidate alla polizia stradale, che sta cercando di rintracciare il pirata della strada.

Per Antonio De Simone, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Per estrarre il 53enne dall'auto c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, ma quando sono riusciti a raggiungere Antonio De Simone hanno notato che ormai era privo di vita. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, che alla fine non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche Scontro in via Nomentana tra motorino ed auto, Massimo Sbrocco muore a 59 anni

A morire, questa mattina, anche un 31enne a Roma, in via della Pisana. Per cause da chiarire, la moto guidata dal ragazzo si è scontrata con un'auto, rovinando violentemente a terra. Il centauro ha avuto la peggio, decedendo sul colpo, mentre il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per le ferite riportate e gli accertamenti di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.