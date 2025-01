video suggerito

Chi era Lorenzo Masulli il ragazzo di 25 anni che ha perso la vita in un frontale a Guidonia Lorenzo Masulli era residente a Marcellina e lavorava al Bar Cecili di Guidonia. Quando è stato coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita viaggiava con la sua ragazza, ferita gravemente. Si indaga anche sulle condizioni del manto stradale.

A cura di Redazione Roma

Si chiamava Lorenzo Masulli il giovane di 25 anni che ha perso la vita nella serata di sabato scorso su via Maremanna Inferiore nel territorio di Guidonia Montecelio, a Est della capitale. Erano circa le 21.30 quando l'auto su cui viaggiava il ragazzo, una Fiat Panda, si è scontrata frontalmente con una Fiat Mito guidata da un coetaneo. Dopo l'impatto l'auto condotta dalla vittima è finita fuori strada finendo la corsa fuori dalla carreggiata.

All'arrivo dei soccorsi per Lorenzo non c'era già più nulla da fare, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Soccorsa la ragazza che viaggiava al suo fianco: si tratta di una giovane di 22 anni, trasferita in codice rosso in ospedale e ricoverata in rianimazione, da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Ferito, anche se lievemente, anche il conducente dell'altra auto coinvolta sul sinistro. Sottoposto ai test di rito è risultato negativo.

Lorenzo Masulli era residente a Marcellina, piccolo comune alle pendici dei Monti Lucretili. Lavorava come barista presso il Bar Cecili di via Roma a Guidonia, molto conosciuto per essere aperto 24 ore su 24.

Ora i carabinieri intervenuti sono a lavoro per verificare la dinamica dell'incidente. Oltre a vagliare i telefoni dei due conducenti per capire se l'utilizzo del telefono cellulare non abbia provocato distrazioni fatali, verrà valutata la velocità a cui viaggiavano le due vetture. In quel tratto di strada, un rettilineo, spesso e volentieri i limiti di velocità non vengono rispettati. Al vaglio anche le condizioni del manto stradale: un cartello che fissa la velocità a trenta chilometri orari segnala l'asfalto in condizioni dissestate. Nello stesso punto il 21 maggio del 2021, perse la vita Emilian Adam. Una piccola lapide a bordo della strada lo ricorda.