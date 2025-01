video suggerito

Muore in un incidente il vigile Filippo Cristian Colacicco, la moglie in coma farmacologico partorisce L’auto su cui viaggiava il vigile urbano Filippo Cristian Colacicco e la sua famiglia è finita fuori strada finendo contro un muro su via Flacca. L’uomo ha perso la vita. Grave la moglie incinta all’ottavo mese e i figli di 2 e 7 anni. Indotto il parto della donna, la bambina sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri – domenica 7 gennaio – è avvenuto su via Flacca a Fondi in direzione di Roma. Qui una Range Rover con a bordo una famiglia è finita fuori strada finendo per schiantarsi contro un muro. Nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita Filippo Cristian Colacicco, vigile urbano che ha prestato servizio nei comuni di Grottaferrata e Monteporzio Catone. L'uomo è morto sul colpo.

La moglie partorisce una bambina mentre è in coma farmacologico

Terribile lo scenario davanti agli occhi dei soccorritori del 118. Sulla vettura viaggiavano i due figli della coppia, di due e sette anni, entrambi feriti e ricoverati in gravi condizioni. Il più grande è stato sbalzato fuori dall'auto per la violenza dell'impatto, finendo a qualche metro dal mezzo. Al volante si trovava la moglie della vittima, incinta del terzo figlio, che trasferita d'urgenza in ospedale è stata operata per salvare la vita a lei e al bambino che porta in grembo. Alla donna è stato indotto il parto mentre si trovava in coma farmacologico. Tutti e tre sono in codice rosso. La famiglia risiede a Fiumicino.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Non è escluso che la donna al volante abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Da quanto accertato fino a questo momento non sono rimasti coinvolti nell'incidente altri mezzi.

Week end di sangue sulle strade di Roma e del Lazio: altri due incidenti mortali

Le ultime 48 ore hanno portato a un bilancio di sangue pesantissimo sulle strade di Roma e del Lazio. Sabato pomeriggio su via Tiburtina, a due passi dalla stazione, un uomo di 33 anni è stato travolto e ucciso mentre pedalava in sella a una bici. A travolgerlo una donna al volante della sua auto. Si tratta di un senza tetto che trova rifugio nella zona e, da quanto ricostruito viaggiava contromano. Nella serata di sabato invece, nel territorio di Guidonia Montecelio alle porte di Roma, in un frontale tra due auto, ha perso la vita un ragazzo di 25 anni. Ferita gravemente una giovane di 22 anni che viaggiava con lui.