Incidente alle porte di Roma: frontale tra due auto, muore un 25enne

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri – domenica 5 gennaio – su via Maremanna Inferiore nel territorio del comune di Guidonia Montecelio, a Est della capitale. Erano circa le 21.30 quando due auto si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto ha perso la vita un giovane di 25 anni che si trovava al volante di una delle due vetture, ed è rimasta ferita una 22enne che viaggiava con lui. La ragazza è stata trasferita in ospedale: si trova in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

Ferito, anche se lievemente, anche il conducente dell'altra auto coinvolta, anche lui di venticinque anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Guidonia che hanno eseguito i rilievi del caso e chiuso la strada per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e alla rimozione dei veicoli incidentati, che sono stati posti sotto sequestro.

Frontale su via Casilina: 4 feriti

Un grave incidente è avvenuto ieri sempre nell'hinterland di Roma, questa volta su via Casilina nel comune di Palestrina. Qui si sono scontrate due auto. Su di una viaggiava un 19enne di Valmontone, l'altra era guidata da una donna di 54 anni che si trovava con la figlia adolescente e un'altra persona. Da quanto ricostruito la vettura guidata dal 19enne ha invaso l'opposta corsia di marcia: impossibile per la donna al volante dell'altra auto evitare l'impatto. Tutte e quattro le persone a bordo sono state trasferite in ospedale, nessuno da quanto si apprende sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è anche giunta un'eliambulanza.

Schianto bici auto su via Tiburtina: morto 30enne

Un altro incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri su via Tiburtina a Roma, a due passi da piazzale delle Province. Qui un 30enne senza fissa dimora che viaggiava in sella a una bicicletta è stato travolto e ucciso da un'auto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Al volante una 32enne che si è fermata a prestare soccorso.