Incidente mortale a Roma: muore un ciclista 30enne Ancora sconosciute le generalità della vittima dell'incidente. Si tratterebbe di un senza fissa dimora che aveva trovato rifugio nella zona. Momenti di tensione dopo l'incidente tra gli amici dell'uomo accorsi sul posto e le forze dell'ordine.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 5 giugno, su via Tiburtina all'altezza di piazza delle Crociate, a due passi di Stazione Tiburtina. Qui un uomo di circa trent'anni si trovava in sella alla sua bicicletta, quando è stato falciato da una Ford Fiesta, al volante della quale si trovava una trentaduenne che si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto è arrivato il personale medico del 118 a bordo di un'autoambulanza ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: troppo violento l'impatto con l'asfalto dopo essere stato sbalzato via dalla bici, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono intervenuti anche gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende il giovane sarebbe un senza fissa dimora, con sé non aveva documenti e non è stato possibile stabilirne ancora le generalità.

Qualche momento di tensione si è verificato nei momenti successivi all'incidente quando un gruppo di persone, probabilmente amici del giovane che trovano rifugio nella zona tra Tangenziale Est e la zona della stazione, sono arrivati sul posto richiamati dal trambusto, scagliandosi contro la donna.

Incidente su via Casilina: muore un 25enne a seguito di un frontale

Un altro incidente mortale si è verificato nella serata di ieri su via Casilina, nel territorio del comune di Guidonia nell'hinterland a est di Roma. Qui due auto si sono scontrate frontalmente, e a perdere la vita è stato un ragazzo romano di venticinque anni. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza ma purtroppo tutti gli sforzi di salvargli la vita si sono rivelati vani.